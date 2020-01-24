2020-01-24T09:04:46+03:00
Общество

В 2019 году в Орловской области увеличилось число убийств

93,9% преступлений следователи раскрыли по «горячим следам»
Наталья Меркулова
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Анатолий Щуров: в 2019 году в Орловской области увеличилось число убийствАнатолий Щуров: в 2019 году в Орловской области увеличилось число убийствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 23 января, орловские следователи подвели итоги 2019 года. Ситуацию с преступностью в нашем регионе огласил руководитель следственного управления СК по Орловской области, генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.

За прошедший год СледКом возбудил 599 уголовных дел, всего же в производстве находилось 1 тысяча 425. При этом каждый следователь за месяц ведет по 5-8 дел.

Непростая ситуация в регионе с особо тяжкими преступлениями – убийствами. Их число увеличилось с 38 до 50 (в сравнении с 2018 годом).

- Однако работа по расследованию преступлений по «горячим следам» с применением новейших криминалистических методик повысили раскрываемость убийств до 93,9%, изнасилований и тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом до 100 %, - пояснил генерал-майора юстиции Анатолий Щуров.

Кроме того, по аналогичным данным регионального УМВД, уровень преступности в целом в Орловской области все же незначительно, но снизился на 0,4 %.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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