2020-01-21T14:47:24+03:00
Общество

Число преступлений в Орловской области снизилось

В полиции региона подвели итоги 2019-го года
Ольга СУПОНЕВА
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В орловской полиции подвели итоги работы в 2019 годуВ орловской полиции подвели итоги работы в 2019 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В орловской полиции рассказали об итогах работы и обстановке в регионе в 2019 году. Итоги подвели на заседании коллегии, которое состоялось 21 января в здании областного УМВД.

Как сообщил главный полицейский региона Юрий Савенков, в прошлом году на Орловщине снизилось число преступлений, пусть и незначительно. Заявление в органы внутренних дел орловцы написали больше 134 тысяч: это сообщения о преступлениях, правонарушениях, происшествиях. Уголовных дел по ним возбуждено почти 9 тысяч, еще 11 с половиной тысяч материалов передано по посредственности (в другие ведомства). Об административных правонарушениях возбудили 16,5 тысяч дел.

- Состояние преступности в 2019 году на территории области характеризуется незначительным сокращением регистрации преступлений, количество которых составило 8 тысяч 959 (-0,4%). Уровень преступности ниже, чем в среднем по России, - сообщил начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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