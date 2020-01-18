Сегодня в Орле осветят воду в купели

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:14:15+03:00

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В Орле сегодня осветят воду в купели. Представитель церкви в сочельник проведет крещенское богослужение.

Центральным местом для купания орловцев в этом году, как и ранее, станет река Ока. Оборудовали купель возле Центральной спасательной станции.

- Окунуться в иордань жители города могут с 18.00 18 января до 00.00 20 января. Для удобства рядом с купелью установлены две палатки, оснащенные электрообогревателями, в которых можно переодеться и согреться, - поделились с "КП" в пресс-службе администрации Орла.

На месте будут дежурить спасатели, полицейские, медики. В других местах купаться запрещено.

О том, смывает ли крещенская вода грехи, какое значение имеет этот праздник и обладает ли крещенская вода целебными свойствами читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU