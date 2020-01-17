В Орловской области вновь могут установить карантин по АЧС

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:45:12+03:00

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В Орловской области специальная комиссия обсудила как не допустить распространение африканской чумы свиней. Заседание состоялось из-за подозрения на положительные результаты АЧС в пробах, взятых с мертвых кабанов.

Ранее в регионе уже регистрировались случаи этого заболевания среди диких свиней в Корсаковском районе, был установлен карантин. В этот раз пробы материала вновь взяты в Корсаковском районе. Участники комиссии приняли решение, что если подозрение подтвердятся и результаты анализа окажутся положительными, то будет установлен карантин.

- Членам специальной комиссии было поручено подготовить необходимую документацию, обеспечить организацию мероприятий по ликвидации АЧС, по регулированию численности дикого кабана, продолжить разъяснительную работу среди охотпользователей, осуществляющих добычу диких кабанов на территориях охотхозяйств Орловской области в целях недопущения распространения заболевания среди домашних свиней, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU