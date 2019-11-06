2019-11-06T09:55:32+03:00
Общество

В Орловской области установили карантин из-за африканской чумы свиней

Опасное заболевание зафиксировали в Корсаковском районе
Наталья Меркулова
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В Орловской области установили карантин из-за африканской чумы свинейВ Орловской области установили карантин из-за африканской чумы свинейФото: Архив "КП"
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2 ноября в силу вступил Указ губернатора Орловской области о введении карантина на территории одной из деревень Корсаковского района из-за африканской чумы свиней.

Согласно данным Управления ветеринарии Орловской области, эпизоотическим очагом опасного заболевания стал участок в 25 кв. метров западнее деревни Панарино Спешневского сельского поселения (урочище «Второй верх»). Сейчас здесь наложен запрет на посещение, охоту на диких кабанов и вывоз с территории свинины.

Кроме того, ряд населенных пунктов (5 км от обнаруженного очага) Мценского и Новосильского районов признали первой угрожаемой зоной.

ЗНАЙ!

Африканская чума свиней (АЧС) – вирусное заразное заболевание, которое может привести к быстрой гибели всего поголовья свиней. В первоначальной зоне риска – дикие кабаны, которые могут заразить домашних. Вирус устойчив к внешней среде и может оставаться активным до 180 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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