2020-01-15T12:08:17+03:00
Общество

Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования

На главной странице в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Страхование»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь клиентам банка доступна детальная информация обо всех действующих договорах рискового страхования, оформленных в дочерних страховых компаниях Сбербанка «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

Ранее в «Сбербанк Онлайн» уже было доступно оформление и продление договоров по рисковым договорам страхования. Теперь в мобильном приложении появился отдельный полноценный раздел «Страхование», в котором клиенты могут увидеть все свои договоры страхования, посмотреть дату начала и окончания договора, серию и номер страхового полиса, перечень страховых рисков и дополнительных сервисов. Кроме того, в новом разделе можно быстро связаться со страховой компанией.

В «Сбербанк онлайн» доступна информация о действующих договорах страхования по программам «Защита дома», «Защита карт», «Защита близких плюс», «Страхование путешественников», «Ипотечное страхование», «Защита от клеща», «Онкострахование», «Страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов», «Страхование держателей кредитных карт».

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«Для нас важно, чтобы клиенты могли не только оформить или продлить договоры в мобильном приложении Сбербанка, но и имели простой удобный доступ к детальной информации обо всех действующих договорах. В следующем году мы сделаем доступными онлайн и сервисы постпродажного обслуживания, в частности, возможность заявить страховой случай, получить выплату, внести очередные платежи по многолетним договорам, подключить к договорам дополнительные сервисы. Наша задача – вывести в «Сбербанк онлайн» 75% сервисов, сопутствующих страхованию».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К переписи населения в Орле установят недостающие номера и названия на домах
Орловцам покажут уникальные археологические находки
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
Сегодня в Орле состоится благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»
Тысячи недостатков: в ГИБДД подвели итоги надзора за орловскими дорогами
На оглашении Президентом послания Федеральному Собранию поприсутствует глава Орловщины
В Орловской области автоледи на «Форде» протаранила дерево
Орловцев просят помочь в поисках пропавшего без вести мужчины
В орловском Правительстве обсудили противодействие коррупции
Орловчанка отправится за решетку из-за кражи двух кусков сыра
В Орловской области днем едва полностью не сгорел жилой дом
Орловец зашел в гости к другу и обокрал его отца
Под мостом «Дружбы» в Орле установили защитные экраны
Стало известно, кто займется ремонтов орловских улиц в 2020 году
В мэрии Орла рассказали, как обстоит дело с уборкой города от снега
На время празднования Крещения в центре Орла запретят стоянку и проезд
Карусель на площади Ленина в Орле будет работать до 19 января
В Заводском районе Орла жители двух улиц остались без тепла из-за аварии
Орловцы оказались недовольны новым транспортным маршрутом в Лужках