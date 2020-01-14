На время празднования Крещения в центре Орла запретят стоянку и проезд
Уже в грядущее воскресенье, 19 января, православный мир отпразднует Крещение Господне. Традиционно, верующие посетят церковные службы, окунутся в купель. В связи с мероприятиями, приуроченными к празднику, в центре Орла будет ограничено движение для автолюбителей.
Как сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе администрации города, с 18.00 18 января до 00.00 20 января будут запрещены движение и стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора (от дома №1 по ул. Пролетарская гора до дома №28 по ул. Максима Горького).
Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и продумать, где оставить машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU