2020-01-14T12:08:03+03:00
Общество

На время празднования Крещения в центре Орла запретят стоянку и проезд

Ограничения для автолюбителей продлятся с 18 до 20 января
Ольга СУПОНЕВА
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Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и продумать, где оставить машинуАвтомобилистам стоит заранее планировать маршрут и продумать, где оставить машинуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Уже в грядущее воскресенье, 19 января, православный мир отпразднует Крещение Господне. Традиционно, верующие посетят церковные службы, окунутся в купель. В связи с мероприятиями, приуроченными к празднику, в центре Орла будет ограничено движение для автолюбителей.

Как сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе администрации города, с 18.00 18 января до 00.00 20 января будут запрещены движение и стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора (от дома №1 по ул. Пролетарская гора до дома №28 по ул. Максима Горького).

Автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и продумать, где оставить машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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