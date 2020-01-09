Орловцы смогут окунуться в крещенскую купель возле спасательной станции
Через неделю в Орле начнется подготовка к Крещению. Купель традиционно оборудуют возле Центральной спасательной станции, в других же местах водоема купаться запрещено.
Иордань оборудуют ограждениями, лестницами, деревянными настилами, поддонами и ковровыми покрытиями для комфортного вхождения в воду, а также осветительными приборами. Кроме того, возле купели установят две палатки с электрообогревателями.
- Иордань будет работать с 18.00 18 января до 00.00 20 января. Безопасность орловцев обеспечат сотрудники полиции, народные дружинники, спасатели и бригада скорой помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU