В Орле пройдет встреча с актером фильма «Холодные берега»

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:34:15+03:00

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В ближайший понедельник в Орле состоится творческий вечер московского артиста театра Вахтангова Эльдара Трамова. Лауреат международных конкурсов и актер, известный широкой публике по фильму «Холодные берега» (2019), посвятит свою встречу с областным центром юбилею Ивана Бунина и 100-летия родного театра.

Зрителей ждут малоизвестные стихи, отрывки из писем и проза писателя в исполнении Эльдара Трамова.

Напомним, в этом году Орел отметит 150-летие Ивана Бунина. Хотя центром празднования юбилея город Елец (Липецкая область), но и в нашем регионе великого орловца не забыли. В план всероссийских мероприятий, посвященных Бунину, вошли 5 орловских. Среди них встреча с известными писателями, актерами, показ спектакля, литературный праздник, конкурсы и многое другое.

ЗНАЙ!

Эльдар Трамов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина в 2012 году. На сцене театра Вахтангова дебютировал в спектакле «Посвящение Еве». С 1 января 2018 года Эльдар вошел в состав трупы театра имени Евгения Вахтангова.

КОГДА? ГДЕ?

13 января, в 18:30

Орловская детская хореографическая школа им. Панковой

Справки по телефонам: 76-31-73 или 8 929 061 14 64.

ИСТОЧНИК KP.RU