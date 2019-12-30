2019-12-30T12:21:07+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

С 9 января 2020 года все офисы Сбербанка продолжат работу в обычном режиме
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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и сообщает о режиме работы своих офисов в выходные и праздничные дни.

Во вторник, 31 декабря 2019 года в офисах банка - обычный рабочий день, сокращённый на 1 час.

С 1 по 8 января 2020 года - выходные дни для всех подразделений, кроме 257 дополнительных офисов, осуществляющих обслуживание физических лиц на территории Центрального Черноземья.

Уточнить адрес ближайшего отделения и время его работы можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Важно, что большинство основных финансовых операций в круглосуточном режиме можно совершить через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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