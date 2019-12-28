2019-12-28T11:24:23+03:00
Общество

В Орел привезли бюст маршалу Георгию Жукову

Новый монумент планируют установить на площади недалеко от стадиона Ленина
Наталья Меркулова
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В Орел привезли бюст маршалу Георгию ЖуковуВ Орел привезли бюст маршалу Георгию Жукову
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В пятницу, 27 декабря, в Орле из Санкт-Петербурга привезли бюст маршалу Георгию Жукову. Новый монумент планируют установить на именной площади недалеко от стадиона Ленина.

Отменим, что эта общественная территория может преобразиться стало известно еще в начале августа этого года. Тогда власти рассмотрели вопрос ее благоустройства в 2020-м году. Сообщалось, что площадь внесена в программу наказа избирателей.

Так ряд неравнодушных горожан предложили установить на ней бюст Жукову. На его покупку более 500 тысяч рублей выделили Руслан Перелыгин и Денис Филипченков, депутаты Орловского областного Совета. Пока новый монумент находится на хранении.

Новый монумент планируют установить на площади Жукова. Фото: Руслан Перелыгин vk.com/id303040433

Новый монумент планируют установить на площади Жукова. Фото: Руслан Перелыгин vk.com/id303040433

- Наказ мы исполнили вместе с Денисом Филипченковым, Валентиной Петраковой. Первый этап завершен! Мы надеемся, что губернатор Андрей Евгеньевич Клычков поддержит нас и поможет с благоустройством площади Маршала Жукова, - обратился к горожанам на своей странице в соцсетях Руслан Перелыгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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