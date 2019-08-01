Площадь Жукова в Орле может преобразиться

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-01T09:16:06+03:00

Власти рассмотрят вопрос ее благоустройства в 2020-м году

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Площадь Маршала Жукова в Орле может преобразиться. Власти рассмотрят вопрос ее благоустройства в 2020-м году.

Благоустройство этой территории внесено в программу наказа избирателей на 2019-й год, финансирования – один миллион рублей. Предварительно, в порядок территорию приведут в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественой войне.

- Для начала проект вынесут на градостроительный совет, после его члены одобрят эскизы, то останется дело за разработкой проектно-сметной документации и его реализацией, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Отмечается, что цирк с площади переедет, причем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU