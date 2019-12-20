Областная казна выделила Орлу 106 млн рублей для погашения долгов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-20T15:42:48+03:00

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В четверг, 19 декабря, депутаты орловского обсовета приняли поправки в бюджет этого года. В региональной казне перераспределили финансы в пользу областного центра и на зарплату работникам культуры и образования.

Такое решение было принято после обсуждение многомиллионных долгов Орла. В частности, перед поставщиками школьного питания. Напомним, сейчас из-за этого возбуждено уголовное дело.

Всего для сбалансирования муниципальных бюджетов регион выделил 115 миллионов 300 тысяч рублей. Большая часть суммы передадут областному центру (106миллионов 300 тысяч рублей).

- Сегодня Орлу направляются средства, в том числе, чтобы частично погасить задолженность по детскому питанию. Полностью мы проблему сейчас не решим, но по итогам 1 квартала 2020 года будем стремиться закрыть данный вопрос. Это, конечно, полномочия города Орла, но в том числе, и бюджета региона, - пояснил Леонид Музалевский, председатель облсовета народных депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU