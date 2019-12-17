2019-12-17T15:39:54+03:00
Общество

Вид сверху: как изменился Детский парк Орла

Глава региона Андрей Клычков поделился снимками парка, который предстанет в новом обличье в будущем году
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился снимками Детского парка, в котором идет масштабный ремонт. Обновленное общественное пространство откроется для горожан и гостей города уже в будущем году, а пока глава региона предложил посмотреть на парк с высоты птичьего полета.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Очень важно использовать все преимущества расположения парка: по максимуму задействовать набережную, «открыть» пространство для прекрасных видов на достопримечательности города, создать зоны тихого и активного отдыха взрослых и детей. Оставить дорогие орловцам объекты и дополнить их новыми архитектурными формами. Не просто обновить знаковое и всеми любимое место, но и сделать его брендом областной столицы. Настоящим центром притяжения, - написал на своей страничке Вконтакте губернатор.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, ремонт парка начался в нынешнем году, по планам, полностью он завершится только осенью 2020-го. Однако для горожан Детский парк должен открыться 1 июня: основная часть работ, по планам, уже завершится, однако будет продолжаться озеленение.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Пока же, ремонт продолжается. На снимках видна обновленная летняя эстрада (в народе - пепельница), навесы и беседки, вымощенные плиткой дорожки.

"КП" следит за ходом ремонт общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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