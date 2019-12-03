СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-03T14:25:31+03:00

По планам, подрядчик справится с работой раньше заявленного срока Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По планам, основная часть работ здесь завершится к июню месяцу

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Детский парк Орла может открыться уже летом 2020-го. По планам, основная часть реконструкции завершится к июню месяцу.

Тема обсуждалась сегодня, 3 декабря, на рабочей планерке в городской администрации. В числе прочего, прозвучала информация о том, что подрядчик сможет завершить работу раньше обозначенного контрактом срока (а это 20 ноября 2020-го года).

По словам главы горадминистрации Александра Муромского, орловская детвора сможет встретить лето, а затем и проводить каникулы, гуляя и отдыхая в обновленном парке. Однако полностью объект будет сдан в эксплуатацию осенью: несмотря на завершение основных работ, потребуется время на озеленение парка.

"КП" следит за ходом ремонта общественных пространств в Орле.

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ИСТОЧНИК KP.RU