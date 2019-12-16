2019-12-16T17:04:39+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП под Орлом

Авария с печальными последствиями случилась накануне, 15 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Авария унесла жизни двоих людей, еще двое пострадалиАвария унесла жизни двоих людей, еще двое пострадалиФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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В Орловской области дорога забрала жизни еще двоих людей. Воскресным днем, 15 декабря, в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир отечественной "Пятерки".

Все произошло в начале пятого часа вечера на трассе М-2 "Крым". 31-летний водитель на иномарке "Форд Фокус" ехал со стороны Курска в сторону Орла, он начала обгонять впереди идущий автомобиль и вылетел на встречку. В этот момент здесь ехал "ВАЗ". Машины столкнулись, "Форд" врезался в "Ниссан".

- В результате ДТП 33-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались до приезда скорой медицинской помощи. 53-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" и водитель автомобиля "Форд" с телесными повреждениями доставлены в БУЗ Кромская ЦРБ, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К сожалению, это не единственная трагическая авария, которая случилась в Орловской области в минувшие выходные. В столкновении с иномаркой на трассе "Орел-Ефремов" погибли водитель и пассажир "Пятнадцатой". В обоих случаях ДТП произошли на встречной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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