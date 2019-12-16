Вылетел на встречку: в ГИБДД озвучили причины трагического ДТП под Орлом

В Госавтоинспекции озвучили подробности трагического ДТП, произошедшего в минувшие выходные под Орлом. Причиной аварии, унесшей жизни двоих людей, стал выезд на встречную полосу.

Все произошло в субботу, 14 декабря. Около десяти часов утра 49-летний водитель ехал на легковой иномарке «Форд Фьюжн» по дороге «Орел-Ефремов» со стороны областного центра в направлении поселка Залегощь. Навстречу двигалась отечественная «Пятнадцатая», за рулем которой был 22-летний парень.

Чудом удалось избежать столкновения водителю следовавшей сзади "Форда" "Газели": микроавтобус перевернулся, уходя от удараФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В какой-то момент иномарка выехала на встречку, уйти от столкновения у водителя «Пятнадцатой» не вышло, машины встретились лоб в лоб. Чудом удалось избежать столкновения следовавшей сзади «Форда» «Газели»: водитель микроавтобуса увернулся от удара и его машина опрокинулась. Сам он не пострадал.

Молодой водитель «Пятнадцатой» и 54-летняя женщина-пассажир погибли на месте, до приезда скорой.

- В результате ДТП водитель и 44-летняя женщина-пассажир автомобиля «Форд» получили телесные повреждения. Также пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ»: 12-летний мальчик и 44-летняя женщина, - рассказали корреспонденту «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали спасатели и полицейские.