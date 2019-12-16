2019-12-16T12:06:46+03:00
Звезды

Огни на главной елке Орла зажгутся в грядущую субботу

21 декабря в городе будет дан старт новогоднему проекту «Сказки на Девяти Дубах»
Ольга СУПОНЕВА
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Новый год к нам мчится!Новый год к нам мчится!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Конец наступившей недели в Орле обещает быть праздничным. В субботу, 21 декабря, в областной столице стартует череда новогодних событий, объединенных в проекте «Сказки на Девяти Дубах-2020».

Начнется цепочка новогодних мероприятий с парада-кавалькады. В 15.00 он стартует от площадки перед МФЦ на площади Ленина и переместится по главной пешеходной улице на центральную площадь.

В 16.00 начнутся «сказки», зажгутся огни на главной городской елке. Действие развернется на площади Ленина. В это же время будет дан старт новогоднему квесту «Сказочный путеводитель».

В 17.00 откроется резиденция Соловья-Разбойника (место – аллея Славы).

Обещает быть насыщенным на события и воскресение. В 11.00 в центре развернется выставка народных ремесел, в 12.00 стартует новогоднее «Solovei Party» на площади Ленина.

В 13.00 на улице Ленина, перед кинотеатром «Победа» начнется интермедия «Зимнее солнцестояние».

Еще одна интермедия под названием «Пиратский Новый год» стартует в 15.00 перед МФЦ.

В 17.00 на площади Ленина выходной день продолжится новогодней программой.

Следите за нашей афишей – новогодних событий в городе намечается много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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