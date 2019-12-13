Изменится ли сквер Ермолова? Жителей Орла приглашают к обсуждению
В понедельник, 16 декабря, в Орле пройдут публичные слушания на повестке которых - изменение архитектурного облика сквера Ермолова. Горожан приглашают к обсуждению нашумевшего вопроса.
Обсуждения изменений этого общественного пространства встал еще летом. Однако предложенный проект реконструкции с размещением фонтана вызвал массу споров среди горожан.
Слушания состоятся в большом зале мэрии, в 16.00. Горожанам, у которых есть предложения или идеи относительно темы, предоставить их в управление градостроительства (Пролетарская гора, 7, каб. 1).С визуализацией возможного будущего облика сквера можно познакомиться также в администрации города: в фойе представлены макеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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