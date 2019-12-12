В Орловской области сохраняется карантин по африканской чуме свиней

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-12T09:57:48+03:00

Стабилизировать ситуацию в Новодеревеньковском районе пока не удается

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В среду, 11 декабря, в Орловском облсовете прошло заседание комитета по аграрной политике. Одной из главных проблем, вставших на повестку дня, стала ситуация с участившимися случаями заболевания АЧС.

Напомним, в октябре появилась информация нескольких случаях гибели диких кабанов в Корсаковском районе, на территории урочищ "Второй верх" и«Мансуров". После этого указом губернатора был введен карантин, под который попали Мценский и Новосильский районы.

По данным на 29 ноября для проведения мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС в Орловскую испытательную лабораторию направлено 2 тысячи проб биоматериала от домашних свиней, 31 проба — мясной продукции и 513 проб — биоматериала от диких кабанов.

- Приняты решения о необходимости активизации мер по регулированию численности дикого кабана на территориях охотничьих угодий, а в неблагополучных по АЧС районах проведение полного изъятия популяции кабанов, - сообщили «КП» в пресс-службе облсовета.

Специалисты поясняют, что ситуация в Корсаковском районе улучшается, однако по Новодеревеньковскому району прогноз пока неблагоприятный.

ИСТОЧНИК KP.RU