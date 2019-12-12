В Орловской области сохраняется карантин по африканской чуме свиней
В среду, 11 декабря, в Орловском облсовете прошло заседание комитета по аграрной политике. Одной из главных проблем, вставших на повестку дня, стала ситуация с участившимися случаями заболевания АЧС.
Напомним, в октябре появилась информация нескольких случаях гибели диких кабанов в Корсаковском районе, на территории урочищ "Второй верх" и«Мансуров". После этого указом губернатора был введен карантин, под который попали Мценский и Новосильский районы.
По данным на 29 ноября для проведения мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС в Орловскую испытательную лабораторию направлено 2 тысячи проб биоматериала от домашних свиней, 31 проба — мясной продукции и 513 проб — биоматериала от диких кабанов.
- Приняты решения о необходимости активизации мер по регулированию численности дикого кабана на территориях охотничьих угодий, а в неблагополучных по АЧС районах проведение полного изъятия популяции кабанов, - сообщили «КП» в пресс-службе облсовета.
Специалисты поясняют, что ситуация в Корсаковском районе улучшается, однако по Новодеревеньковскому району прогноз пока неблагоприятный.
ИСТОЧНИК KP.RU