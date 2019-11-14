В Орловской области зарегистрировали два случая африканской чумы свиней

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-14T17:03:53+03:00

Карантин введен в Корсаковском районе и еще ряде территорий

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Сегодня, 14 ноября, на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций стало известно о двух вспышках АЧС в Корсаковском районе Орловской области.

Ранее назывался только один очаг заражения - урочище «Второй верх». Здесь 29 октября нашли трупы двух диких кабанов. Через неделю тела мертвых животных нашли уже в урочище «Мансуров», в 30 км от первоначальной точки. На этих территориях был введен карантин, кроме того, частично под него попали Мценский и Новосильский районы.

- Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса АЧС по Орловской области, в радиусе 5 км от «Второго верха» с подворий изымаются свиньи, - сообщает Ирина Газукина, начальник городской станции по борьбе с болезнями животных.

Сейчас в Корсаковском районе установлены два поста, где происходит дезинфекция транспортных средств, которые выезжают с зараженной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU