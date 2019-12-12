2019-12-12T09:10:02+03:00
Общество

Мой бизнес в Орле – мир без границ

Часто отсутствие финансов становится главным барьером на пути создания бизнеса и именно поэтому в центре услуг «Мой бизнес» работает важное направление по государственной поддержке предпринимателей
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Это Гарантийный фонд Орловской области. Его главная задача - поддержка бизнеса в Орле и Орловской области в сфере кредитования за счет предоставления поручительства по кредитам и займам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, фонд предоставляет предпринимателям реальную возможность кредитоваться на выгодных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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