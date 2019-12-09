Единый архитектурный стиль Орла вновь озадачил общественников

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-09T13:03:33+03:00

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В минувшую пятницу, 6 декабря, в областной администрации состоялось совещание, посвященное созданию единого архитектурного облика для Орла. Идею формирования привлекательной атмосферы для туристов в очередной раз обсудили краеведы, дизайнеры, урбанисты и представители общественности.

Напомним, в конце ноября прошло первое совещание на колесах. Тогда эксперты в течение двух дней объезжали центральные исторические локации Орла и давали оценку и рекомендации в специальных анкетах, а также вносили предложения по улучшению визуального облика градостроительных осей. Однако прийти к единому мнению общественникам и представителям городских властей тогда не удалось.

- Это мероприятие совершенно бессмысленное. Мы ничего не решим без проекта. Такие вещи делаются, когда есть бюджет и когда определено, кто это будет делать, - выразили свое мнение дизайнер Людмила Парицкая.

Пока экспертам удалось сформировать только предварительный список из 226 домов, расположенных в центре и представляющих видовую, градообразующую ценность, чьи фасады и крыши нужно привести в порядок.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, укороченный список из 24 зданий, направят на реализацию в профильные органы. Однако каким образом изменится облик города и выделены ли на это средства пока не уточняется.

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Единый архитектурный облик Орла: мнение экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU