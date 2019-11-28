Орловские дизайнеры и краеведы оценили архитектурный облик города

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-28T13:00:40+03:00

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Накануне в Орле стартовало совещания на колесах – эксперты проехали по городу, чтобы оценить его визуальный облик и привлекательность для туристов. Среди участников рабочей поездки - известные орловские историки, дизайнеры, градозащитники и общественники.

Эксперты проехали на автобусе по ключевым транспортным артериям города, осмотрели видовые исторические локации и заполнили специальные анкеты со списком рекомендаций и предложений.

Пока неизвестно, как именно они оценили архитектурный облик Орла, однако городские власти обещают, что после того, как все полученные данные обработают, их рассмотрят и учтут при составлении плана работ по благоустройству.

- Формирование целостного облика города – процесс не быстрый. Государственным органам не обойтись без мнения нашего экспертного сообщества, в первую очередь, при обновлении градостроительных осей, - отметил Андрей Карпов, и. о. руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU