Орловские дизайнеры и краеведы оценили архитектурный облик города
Накануне в Орле стартовало совещания на колесах – эксперты проехали по городу, чтобы оценить его визуальный облик и привлекательность для туристов. Среди участников рабочей поездки - известные орловские историки, дизайнеры, градозащитники и общественники.
Эксперты проехали на автобусе по ключевым транспортным артериям города, осмотрели видовые исторические локации и заполнили специальные анкеты со списком рекомендаций и предложений.
Пока неизвестно, как именно они оценили архитектурный облик Орла, однако городские власти обещают, что после того, как все полученные данные обработают, их рассмотрят и учтут при составлении плана работ по благоустройству.
- Формирование целостного облика города – процесс не быстрый. Государственным органам не обойтись без мнения нашего экспертного сообщества, в первую очередь, при обновлении градостроительных осей, - отметил Андрей Карпов, и. о. руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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