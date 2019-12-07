СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-07T11:29:45+03:00

Губернатор Андрей Клычков посетил предприятие в Китае и заявил о том, что вопрос сотрудничества будет проработан

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В Орловской области может появиться завод по производству автобусов. Глава региона Андрей Клычков посетил такое предприятие в Китае и сообщил, что вопрос сотрудничества будет детально прорабатываться.

О планах губернатор рассказал на своей личной страничке в соцсети. В составе делегации КПРФ, которая вот уже несколько дней пребывает в Китае, он посетил автобусный завод «Yutong» в провинции Хэнань.

- С руководством предприятия обсудили перспективы развития автобусного производства, в том числе электробусов, а также возможность сотрудничества в части размещения завода на территории Орловской области. Этот вопрос будем детально прорабатывать. Важно изучить и использовать успешный опыт, обратить внимание китайских коллег на наш регион и его перспективы, - написал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU