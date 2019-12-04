Орловский губернатор улетел в Китай

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-04T14:41:08+03:00

В составе делегации КПРФ, Андрей Клычков пробудет в Поднебесной несколько дней

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Губернатор Орловской области улетел в Китай. В составе делегации КПРФ Андрей Клычков пробудет в Поднебесной несколько дней.

Коммунисты прибыли в Китай по приглашению местной коммунистической партии. Во главе делегации - лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Уже сегодня, 4 декабря, состоялась первая рабочая встреча российских коммунистов с китайскими. Клычков также принял в ней участие.

- Встреча прошла в теплой обстановке, в духе дружбы и товарищества. Обсуждён широкий круг вопросов дальнейшего укрепления сотрудничества двух партий, развития отношений между нашими странами и народами. В ходе встречи было подтверждено, что взаимоотношения двух партий имеют прочную идейную и историческую основу, базируются на общем видении крупных проблем современности и будущего человечества, - сообщает официальный сайт КПРФ.

По планам, делегация пробудет в Китае 5 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU