СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-07T11:11:31+03:00

Сейчас в Корсаковском районе установлен карантин по АЧС

Изменить размер текста: A A

В Орле обсудили борьбу с африканской чумой свиней. Состоялось заседание специальной комиссии возглавил которое главный ветеринар региона Алексей Максимовскийсий.

Как уже рассказывала "КП" читателям, в регионе установлен карантин по АЧС: в Корсаковском районе. Здесь обнаружили зараженные трупы диких кабанов сразу в двух местах. В качестве меры недопущения распространения болезни кабанов решили отстреливать, сокращая популяцию.

- Руководитель Управления ветеринарии региона проинформировал участников о последнем случае выявления вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Корсаковского района. Решениями комиссии были установлены границы расположения нового эпизоотического очага АЧС, а также территории первой и второй угрожаемой зон по заболеванию АЧС. Определен комплекс первоочередных мер по локализации заболевания, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU