2019-12-07T11:11:31+03:00
Общество

В Орле обсудили борьбу с африканской чумой свиней

Сейчас в Корсаковском районе установлен карантин по АЧС
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле обсудили борьбу с африканской чумой свиней. Состоялось заседание специальной комиссии возглавил которое главный ветеринар региона Алексей Максимовскийсий.

Как уже рассказывала "КП" читателям, в регионе установлен карантин по АЧС: в Корсаковском районе. Здесь обнаружили зараженные трупы диких кабанов сразу в двух местах. В качестве меры недопущения распространения болезни кабанов решили отстреливать, сокращая популяцию.

- Руководитель Управления ветеринарии региона проинформировал участников о последнем случае выявления вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Корсаковского района. Решениями комиссии были установлены границы расположения нового эпизоотического очага АЧС, а также территории первой и второй угрожаемой зон по заболеванию АЧС. Определен комплекс первоочередных мер по локализации заболевания, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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