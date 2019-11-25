СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-25T11:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области будут отстреливать кабанов. Такое решение связано со вспышкой АЧС в Корсаковском районе, из-за болезни решено регулировать численность диких свиней.

Тема обсуждалась на заседании комитета по аграрной политике в облсовете. Как рассказал заместитель начальника управления экологического надзора и природопользования Иван Тришкин, в Корсаковском районе за последний месяц зарегистрированы две вспышки африканской чумы свиней.

- Принято решение по регулированию численности кабана. Уже отстреляно 33 животных, которые в настоящее время находятся на исследовании, - сообщил Иван Тришкин.

Чуму у двух кабанов в конце октября нашли в урочище Второй верх. В урочище Мансуров (30 километров от первого очага) в начале ноября нашли трупы еще четырех животных, они были заражены.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU