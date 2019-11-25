В Орловской области будут отстреливать кабанов
В Орловской области будут отстреливать кабанов. Такое решение связано со вспышкой АЧС в Корсаковском районе, из-за болезни решено регулировать численность диких свиней.
Тема обсуждалась на заседании комитета по аграрной политике в облсовете. Как рассказал заместитель начальника управления экологического надзора и природопользования Иван Тришкин, в Корсаковском районе за последний месяц зарегистрированы две вспышки африканской чумы свиней.
- Принято решение по регулированию численности кабана. Уже отстреляно 33 животных, которые в настоящее время находятся на исследовании, - сообщил Иван Тришкин.
Чуму у двух кабанов в конце октября нашли в урочище Второй верх. В урочище Мансуров (30 километров от первого очага) в начале ноября нашли трупы еще четырех животных, они были заражены.
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ИСТОЧНИК KP.RU