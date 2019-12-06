В Орле переход, упирающийся в столб, начали переносить
В Орле переход, упирающийся в столб, начали переносить. Речь идет о зебре на Горького, тактильная плитка у которой ведет прямиком в фонарь.
Внимание на проблему обратили общественники - представители регионального отделения ОНФ. Дело в том, что при юбилейном ремонте в 2016 году в районе площади Ленина (рядом с главпочтамтом) фонарный столб поставили прямо на выходе с зебры. А перед ним положили тактильную плитку для слабовидящих. В мэрии общественных активистов услышали после того, как внимание на проблему обратили СМИ.
Работа уже идет. Фото: пресс-служба администрации Орла
- Согласно проекту, тактильную плитку, дорожные знаки «Пешеходный переход» и «зебру» оборудуют ближе к ул. Полесской. Работы должны завершиться в течение пяти дней, до 11 декабря, - сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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