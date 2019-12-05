В Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб
Во вторник, 3 декабря, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб, планируют устранить в ближайшее время.
Напомним, внимание властей на комичную и одновременно травмоопасную ситуацию на улице Горького, в 200 метрах от областной администрации, обратили общественники.
Юбилейный ремонт в Орле продолжает удивлять строительными ляпамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Три года мы безуспешно добиваются от властей решения проблемы, которая ежедневно мозолит глаза и самим чиновникам. В ходе подготовки к празднованию 450-летия Орла, на улице Горького фонарный столб поставили прямо на выходе с зебры. А перед ним заботливо положили тактильную плитку для слабовидящих, - говорят активисты регионального отделения ОНФ.
Городские власти пообещали, что пешеходный переход на этом участке будет перенесен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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