СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-05T08:58:42+03:00

В Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 декабря, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб, планируют устранить в ближайшее время.

Напомним, внимание властей на комичную и одновременно травмоопасную ситуацию на улице Горького, в 200 метрах от областной администрации, обратили общественники.

Юбилейный ремонт в Орле продолжает удивлять строительными ляпамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Три года мы безуспешно добиваются от властей решения проблемы, которая ежедневно мозолит глаза и самим чиновникам. В ходе подготовки к празднованию 450-летия Орла, на улице Горького фонарный столб поставили прямо на выходе с зебры. А перед ним заботливо положили тактильную плитку для слабовидящих, - говорят активисты регионального отделения ОНФ.

Городские власти пообещали, что пешеходный переход на этом участке будет перенесен.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU