2019-12-05T08:58:42+03:00
Общество

В Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб

Юбилейный ремонт продолжает удивлять строительными ляпами
Наталья Меркулова
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В Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столбВ Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столбФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 3 декабря, на рабочем совещании в мэрии Орла стало известно, что проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб, планируют устранить в ближайшее время.

Напомним, внимание властей на комичную и одновременно травмоопасную ситуацию на улице Горького, в 200 метрах от областной администрации, обратили общественники.

Юбилейный ремонт в Орле продолжает удивлять строительными ляпами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Юбилейный ремонт в Орле продолжает удивлять строительными ляпамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Три года мы безуспешно добиваются от властей решения проблемы, которая ежедневно мозолит глаза и самим чиновникам. В ходе подготовки к празднованию 450-летия Орла, на улице Горького фонарный столб поставили прямо на выходе с зебры. А перед ним заботливо положили тактильную плитку для слабовидящих, - говорят активисты регионального отделения ОНФ.

Городские власти пообещали, что пешеходный переход на этом участке будет перенесен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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