2019-12-06T13:31:32+03:00
Общество

В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорий

Сделать свой выбор можно до восьми вечера
Наталья Меркулова
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В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорийВ Орле идет голосование по благоустройству общественных территорийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорий в 2020 году. Участки открылись в восемь утра.

Как отмечают организаторы выборов, жители города активно выражают свое мнение. Проблем с явкой нет.

Глава администрации Орла Александр Муромский сделал свой выбор на участке, расположенном в Дворце пионеров им. Гагарина.

Выбрать можно только две территории из списка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выбрать можно только две территории из спискаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сегодня мы проводит второй этап рейтингового голосования. Это мероприятие проходит для того, чтобы максимально вовлечь жителей города в процесс отбора территорий, которые планируется включить в программу благоустройства, - пояснил Александр Муромский.

Сделать свой выбор жители Орла и Орловской области старше 14 лет могут до восьми вечера. Напоминаем, при себе нужно иметь паспорт.

В этом году в городе работает 8 участков для голосования (по два в каждом районе). На них можно будет ознакомиться с проектами благоустройства 19 территорий и выбрать две из списка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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