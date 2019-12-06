В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорий
В Орле идет голосование по благоустройству общественных территорий в 2020 году. Участки открылись в восемь утра.
Как отмечают организаторы выборов, жители города активно выражают свое мнение. Проблем с явкой нет.
Глава администрации Орла Александр Муромский сделал свой выбор на участке, расположенном в Дворце пионеров им. Гагарина.
Выбрать можно только две территории из спискаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Сегодня мы проводит второй этап рейтингового голосования. Это мероприятие проходит для того, чтобы максимально вовлечь жителей города в процесс отбора территорий, которые планируется включить в программу благоустройства, - пояснил Александр Муромский.
Сделать свой выбор жители Орла и Орловской области старше 14 лет могут до восьми вечера. Напоминаем, при себе нужно иметь паспорт.
В этом году в городе работает 8 участков для голосования (по два в каждом районе). На них можно будет ознакомиться с проектами благоустройства 19 территорий и выбрать две из списка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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