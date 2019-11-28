Орловцы выберут территории для благоустройства: голосование состоится 6 декабря
Орловцы выберут территории для благоустройства 6 декабря, в следующую пятницу. После отмены итогов интернет-голосования, выбор горожанам предлагают сделать в очной форме: отдать свой голос будет можно за одну из 19 территорий.
Напомним, на итоговое голосование должны были вынести несколько общественных пространств, набравших наибольшее число голосов. Однако вскрылась накрутка и итоги отменили. Так что свой голос все орловцы, достигшие возраста 14 лет, смогут отдать за одну из следующих территорий:
-Бульвар Космонавтов
-территория по Рощинской улице между Медведевским лесом и дорогой
-парк Ботаника
- пространство между улицей Картукова и Наугорским шоссе
-сквер на Ливенской
- парк Победы
- территория между зданием казначейства и больницей Семашко
- сквер Семьи
- территория за тубдиспансером
- сквер у завода «Стекломаш»
- озеленение Приборостроительной улицы
-территория в районе школы №3 и детским садом №20 по улице Льва Толстого
- Комсомольский сквер
- Территория по улице Раздольной, расположенная в зеленом массиве между дорогой и домом №28
- Детский парк (продолжение работ)
- набережная Оки от горпарка до Герценского моста
- Горпарк (второй этап)
- площадь Содружества (второй этап)
Территории, который наберут большее количество голосов будут благоустроены в 2020-м году в первоочередном порядке: это два общественных пространства. В порядок их приведут за счет средств федерального бюджета.
6 числа будет работать несколько пунктов для голосования:
ДЮСШ «Атлант» (Грузовая улица, 1), Поликлиника №1 (ул. Гайдара, 36), ОГЦК (Комсомольская, 261а), администрация Заводского района (ул. 1-я Посадская, 14), КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17), администрация Северного района (Московское ш-се, 137), Дворец пионеров (ул. Салтыкова-Щедрина, 31), ОГУ (Наугорское ш-се, 29).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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