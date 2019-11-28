Орловцы выберут территории для благоустройства: голосование состоится 6 декабря

Орловцы выберут территории для благоустройства 6 декабря, в следующую пятницу. После отмены итогов интернет-голосования, выбор горожанам предлагают сделать в очной форме: отдать свой голос будет можно за одну из 19 территорий.

Напомним, на итоговое голосование должны были вынести несколько общественных пространств, набравших наибольшее число голосов. Однако вскрылась накрутка и итоги отменили. Так что свой голос все орловцы, достигшие возраста 14 лет, смогут отдать за одну из следующих территорий:

-Бульвар Космонавтов

-территория по Рощинской улице между Медведевским лесом и дорогой

-парк Ботаника

- пространство между улицей Картукова и Наугорским шоссе

-сквер на Ливенской

- парк Победы

- территория между зданием казначейства и больницей Семашко

- сквер Семьи

- территория за тубдиспансером

- сквер у завода «Стекломаш»

- озеленение Приборостроительной улицы

-территория в районе школы №3 и детским садом №20 по улице Льва Толстого

- Комсомольский сквер

- Территория по улице Раздольной, расположенная в зеленом массиве между дорогой и домом №28

- Детский парк (продолжение работ)

- набережная Оки от горпарка до Герценского моста

- Горпарк (второй этап)

- площадь Содружества (второй этап)

Территории, который наберут большее количество голосов будут благоустроены в 2020-м году в первоочередном порядке: это два общественных пространства. В порядок их приведут за счет средств федерального бюджета.

6 числа будет работать несколько пунктов для голосования:

ДЮСШ «Атлант» (Грузовая улица, 1), Поликлиника №1 (ул. Гайдара, 36), ОГЦК (Комсомольская, 261а), администрация Заводского района (ул. 1-я Посадская, 14), КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17), администрация Северного района (Московское ш-се, 137), Дворец пионеров (ул. Салтыкова-Щедрина, 31), ОГУ (Наугорское ш-се, 29).

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