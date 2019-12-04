2019-12-04T16:54:44+03:00
Общество

6 декабря орловцев приглашают выбрать территорию для благоустройства

В городе будут работать восемь участков для голосования
Наталья Меркулова
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6 декабря орловцев приглашают выбрать территорию для благоустройства6 декабря орловцев приглашают выбрать территорию для благоустройстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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6 декабря орловцев приглашают выбрать общественную территорию для благоустройства. Прийти на участок для голосования и выразить свое мнение могут все орловцы, достигшие возраста 14 лет.

К участию в итоговом голосовании в этом году допущено 19 территорий. Территории, который наберут большее количество голосов будут благоустроены в 2020-м году в первоочередном порядке. В порядок их приведут за счет средств федерального бюджета.

Проголосовать можно будет на любом из 8 участков, но только один раз: ДЮСШ «Атлант» (Грузовая улица, 1), Поликлиника №1 (ул. Гайдара, 36), ОГЦК (Комсомольская, 261а), администрация Заводского района (ул. 1-я Посадская, 14), КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17), администрация Северного района (Московское ш-се, 137), Дворец пионеров (ул. Салтыкова-Щедрина, 31), ОГУ (Наугорское ш-се, 29).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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