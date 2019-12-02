2019-12-02T09:18:22+03:00
Звезды

В первый день зимы орловцы увидели «Сон в летнюю ночь»

Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство»
Наталья Меркулова
Поделиться:
В первый день зимы орловцы увидели спектакль «Сон в летнюю ночь»В первый день зимы орловцы увидели спектакль «Сон в летнюю ночь»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

1 декабря, в первый день зимы, орловцы увидели «Сон в летнюю ночь». Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство».

Известный сюжет комедии загадочного Уильяма Шекспира раскрылся в постановке московского режиссера Виктории Печерниковой с новой стороны: мир разума и чувств вступил в очередной спор, увлекая за собой орловских зрителей.

Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Современная электронная музыку в жанре эмбиент пробирает до мурашек, фонари-звезды и легкий мистический флер окутывают сцену. Стилизованное и фантазийное пространство приоткрывает чертоги подлунного царства, но вначале дает зрителю увидеть мир рационализма, доведенный до комизма и глупости.

Что будет, если боги решат подшутить над смертными? Секунда за секундой зрительный зал все сильнее погружается в игру иллюзий, а разум тонет в чувствах.

В главных героях каждый зритель найдет понятные комичные черты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В главных героях каждый зритель найдет понятные комичные чертыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

При этом постановка полна юмора понятного и близкого каждому: ветреность влюбленных мужчин, навязчивость отвергнутой дамы и схватка разъяренных соперниц под действием колдовских чар заставляет с трудом сдерживать слезы от смеха.

Странный сон или все же реальность? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Странный сон или все же реальность?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль подходит к концу. Зритель выходит из зала и еще долго пытается осознать: что это было - странный сон или все же реальность?

Разгадать ответ на этот вопрос можно будет уже 25 января. Все в театр!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа
Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат
Орловцев приглашают создать новогоднюю игрушку по мотивам "Гарри Поттера"
Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
В Орле угонщик машин попался на месте преступления
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублей
На орловской дороге пьяный водитель "ВАЗа" устроил ДТП
На Орловщине активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ПФР
Орловцы жалуются на забастовку водителей маршруток
В центре Орла 3 декабря будет закрыто движение и запрещена стоянка
В Орле почтят память безымянных воинов
Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного брата
В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА"
Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску
Жители Комсомольской улицы Орла останутся без воды 2 декабря
Под Орлом 22-летний водитель на «Приоре» снес забор и врезался в здание
В Орловской области спасатели боролись с пожаром в жилом доме
В Орле больше сотни детей посетили докторов в "больнице на колесах"
Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами
Мороз не задержится на новой рабочей неделе в Орле
В Орловской области утонул пожилой рыбак