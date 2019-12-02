В первый день зимы орловцы увидели «Сон в летнюю ночь»
1 декабря, в первый день зимы, орловцы увидели «Сон в летнюю ночь». Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство».
Известный сюжет комедии загадочного Уильяма Шекспира раскрылся в постановке московского режиссера Виктории Печерниковой с новой стороны: мир разума и чувств вступил в очередной спор, увлекая за собой орловских зрителей.
Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Современная электронная музыку в жанре эмбиент пробирает до мурашек, фонари-звезды и легкий мистический флер окутывают сцену. Стилизованное и фантазийное пространство приоткрывает чертоги подлунного царства, но вначале дает зрителю увидеть мир рационализма, доведенный до комизма и глупости.
Что будет, если боги решат подшутить над смертными? Секунда за секундой зрительный зал все сильнее погружается в игру иллюзий, а разум тонет в чувствах.
В главных героях каждый зритель найдет понятные комичные чертыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
При этом постановка полна юмора понятного и близкого каждому: ветреность влюбленных мужчин, навязчивость отвергнутой дамы и схватка разъяренных соперниц под действием колдовских чар заставляет с трудом сдерживать слезы от смеха.
Странный сон или все же реальность?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Спектакль подходит к концу. Зритель выходит из зала и еще долго пытается осознать: что это было - странный сон или все же реальность?
Разгадать ответ на этот вопрос можно будет уже 25 января. Все в театр!
ИСТОЧНИК KP.RU
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