СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-02T09:18:22+03:00

В первый день зимы орловцы увидели спектакль «Сон в летнюю ночь» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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1 декабря, в первый день зимы, орловцы увидели «Сон в летнюю ночь». Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство».

Известный сюжет комедии загадочного Уильяма Шекспира раскрылся в постановке московского режиссера Виктории Печерниковой с новой стороны: мир разума и чувств вступил в очередной спор, увлекая за собой орловских зрителей.

Мир иллюзий и человеческих страстей оживил на сцене театр «Свободное пространство»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Современная электронная музыку в жанре эмбиент пробирает до мурашек, фонари-звезды и легкий мистический флер окутывают сцену. Стилизованное и фантазийное пространство приоткрывает чертоги подлунного царства, но вначале дает зрителю увидеть мир рационализма, доведенный до комизма и глупости.

Что будет, если боги решат подшутить над смертными? Секунда за секундой зрительный зал все сильнее погружается в игру иллюзий, а разум тонет в чувствах.

В главных героях каждый зритель найдет понятные комичные чертыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

При этом постановка полна юмора понятного и близкого каждому: ветреность влюбленных мужчин, навязчивость отвергнутой дамы и схватка разъяренных соперниц под действием колдовских чар заставляет с трудом сдерживать слезы от смеха.

Странный сон или все же реальность?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль подходит к концу. Зритель выходит из зала и еще долго пытается осознать: что это было - странный сон или все же реальность?

Разгадать ответ на этот вопрос можно будет уже 25 января. Все в театр!

ИСТОЧНИК KP.RU