Орловских зрителей ждет премьера спектакля «Сон в летнюю ночь»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-05T12:43:21+03:00

На сцене театра "Свободное пространство" покажут извечный спор между чувствами и разумом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Любовные перипетии, сказочные метаморфозы и извечный спор между чувством и разумом покажут на сцене театра «Свободное пространство»

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Новый театральный сезон в «Свободном пространстве» готовит для орловских зрителей много новых сюрпризов. Один из них они смогут увидеть уже совсем скоро.

«Сон в летнюю ночь» - одна из самых известных пьес загадочного Шекспира. На сцене театра ее поставят уже в юбилейный десятый раз. Почетная миссия удивлять заядлых театралов выпала в этот раз московскому режиссеру Виктории Печерниковой.

Московский режиссер Виктория Печерникова на репетиции спектакля "Сон в летнюю ночь"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Знатоки фестиваля «LUDI» уже знают, Виктория вдохновляется психологическими приемами Брэма Стокера. Ее постановка «Красная шапка» стала настоящим открытием этого года. Так что нам ждать от классики в ее интерпретации? Подробности окутаны тайной, но корреспонденты «КП» все же смогли узнать некоторые секреты.

Зрителям предстоит побывать сразу в двух мирах – мире разума (Дворец) и мире чувств (Лес). На сцене вновь любовная страсть, буря эмоций и противостояние им рационального мира. Не обойдется и без психологизма, современной электронной музыки в жанре эмбиент и пластики.

Все будет фантазийно и стилизованно, пространство сцены достаточно условноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Виктория немного раскрыла тайну – на сцене не будет привычных для этой пьесы деревьев, леса. Все будет фантазийно и стилизованно, пространство достаточно условно.

Интрига вокруг премьеры сохраняется. Раскрыть же ее зрители смогут уже в следующую пятницу – 13 сентября. Загадочно? Все в театр!

ИСТОЧНИК KP.RU