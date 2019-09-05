Орловских зрителей ждет премьера спектакля «Сон в летнюю ночь»
Новый театральный сезон в «Свободном пространстве» готовит для орловских зрителей много новых сюрпризов. Один из них они смогут увидеть уже совсем скоро.
«Сон в летнюю ночь» - одна из самых известных пьес загадочного Шекспира. На сцене театра ее поставят уже в юбилейный десятый раз. Почетная миссия удивлять заядлых театралов выпала в этот раз московскому режиссеру Виктории Печерниковой.
Московский режиссер Виктория Печерникова на репетиции спектакля "Сон в летнюю ночь"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Знатоки фестиваля «LUDI» уже знают, Виктория вдохновляется психологическими приемами Брэма Стокера. Ее постановка «Красная шапка» стала настоящим открытием этого года. Так что нам ждать от классики в ее интерпретации? Подробности окутаны тайной, но корреспонденты «КП» все же смогли узнать некоторые секреты.
Зрителям предстоит побывать сразу в двух мирах – мире разума (Дворец) и мире чувств (Лес). На сцене вновь любовная страсть, буря эмоций и противостояние им рационального мира. Не обойдется и без психологизма, современной электронной музыки в жанре эмбиент и пластики.
Все будет фантазийно и стилизованно, пространство сцены достаточно условноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Виктория немного раскрыла тайну – на сцене не будет привычных для этой пьесы деревьев, леса. Все будет фантазийно и стилизованно, пространство достаточно условно.
Интрига вокруг премьеры сохраняется. Раскрыть же ее зрители смогут уже в следующую пятницу – 13 сентября. Загадочно? Все в театр!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»