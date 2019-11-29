СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-29T14:34:00+03:00

В Орле убийцу Яны Савчук оправдали в деле о попытке скрыться из-под стражи Фото: Архив "КП"

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В среду, 27 ноября, в Орле прошло очередное судебное заседание, связанное с резонансной историей с убийством Яны Савчук. Гибель девушки стала толчком к длительному разбирательству и сразу нескольким уголовным делам.

Даже оглашение вердикта суда главному виновнику трагедии – Андрею Бочкову – обернулось очередным происшествием. Мужчину смутили видеокамеры журналистов и он попытался от них скрыться. Тогда было возбуждено новое уголовное дело о покушении на побег из-под стражи.

Бочков же доказывал, что лишь попытался спрятаться от СМИ в конвойной комнате. Суд первой инстанции рассмотрел ситуации и не нашел в нем состава преступления. Однако прокурор с вердиктом не согласился и подал аппеляцию.

- Судебная коллегия оставила без изменения оправдательный приговор, так как не доказано, что Андрей Бочков имел умысел сбежать, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Напомним, сейчас Бочков отбывает наказание (13 лет лишения свободы) в колонии строгого режима за убийство бывшей возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU