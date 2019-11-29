Главные новости в "цифре": телеканал "Первый Областной" - теперь в эфире федерального ТВ

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-29T11:37:39+03:00

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Телеканал "Первый Областной" теперь в эфире федерального ТВ. Сегодня утром, в 7 часов, программа "Главные новости" впервые вышла на Общественном Телевидении России.

Региональные "врезки" будут регулярными: в будни с 7 до 8 и с 18 и до 19 часов. Для "Первого Областного" сегодняшний эфир - это первый выход в "цифре". После отключения аналогового вещания телеканал оставался только в кабельных сетях. Теперь смотреть собственные программы областного ТВ смогут и телезрители мультиплекса. Открывать час и утром, и вечером будет программа "Главные новости" - главный информационный продукт телеканала.

Помимо нее в цифровом эфире найдется место и для остальных популярных проектов "Первого областного": "Персоны", "Актуального интервью", "Про Life" и других. И еще один плюс для телезрителей: рекламы на ОТР нет. Не будет ее и в региональных вставках "Первого Областного".

ИСТОЧНИК KP.RU