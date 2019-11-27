На 12 лет отправится за решетку орловец, зарезавший мужчину в подъезде

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-27T16:56:08+03:00

Отбывать наказание, по решению суда, он будет в колонии строгого режима

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В Орле суд вынес приговор горожанину, зарезавшему мужчину в подъезде дома. За жестокое преступление он отправится в колонию строгого режима.

Об этом "Комсомолке" сообщила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Сам инцидент случился в ноябре прошлого года. Тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили жители одной из многоэтажек Железнодорожного района города в подъезде дома. Они вызвали полицию. Задержать убийцу полицейским удалось по горячим следам. Им оказался 30-летний местный житель. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе следствия выяснилось, что между нападавшим и жертвой случился конфликт на почве личной неприязни. Закончилось все поножовщиной с летальным исходом. Следственный комитет передал дело в суд и сегодня стала известна мера наказания, которую правосудие выбрало для орловца: за решеткой тот проведет 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU