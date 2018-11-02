Тридцатилетний орловец зарезал мужчину в подъезде многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-02T11:15:45+03:00

Его удалось задержать по горячим следам

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В Орле тридцатилетний местный житель зарезал мужчину в подъезде дома. Поножовщиной с летальным исходом закончился конфликт на бытовой почве.

Кровавое преступление произошло сегодняшней ночью, 2 ноября. Тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили жители одной из многоэтажек Железнодорожного района города в подъезде дома. Они вызвали полицию. Задержать убийцу удалось по горячим следам.

- Улицы, по которым мог двигаться злоумышленник были перекрыты: Красный и Герценский мосты, также полицейские выдвинулись в Детский парк. Буквально через десять минут пеший наряд увидел гражданина, подходящего под описание, данное очевидцем конфликта, его задержали для установления личности, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Задержанным оказался 30-летний житель Заводского района Орла.

В настоящее время региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас сотрудники СК проводят необходимые следственные действия. Им предстоит установить все обстоятельства жуткого преступления.