Мэр Орла возмутился работой маршруток, после 40 минут ожидания

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-26T12:52:00+03:00

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Сегодня, 26 ноября, на рабочей планерке в мэрии Орла чиновники в очередной раз обсудили проблемы с общественным транспортом. Особо жаркой дискуссия стала после того, как мэр признался, что проверил работу городских маршруток на себе.

Василий Новиков рассказал коллегам, что его попытка добраться в воскресенье из центра в Северный район после восьми вечера не увенчалась успехом. Он прождал на остановке 40 минут, замерз, но так и не дождался нужный автобус. Своими мыслями на этот счет мэр поделился с начальником управления городского хозяйства и транспорта Евгением Гришиным.

- Вы вообще в курсе того, что творится с городским транспортом? Почему мы работаем только с жалобами жителей, почему нельзя наладить движение маршруток системно? Хватит выставлять перевозчикам претензии, давно разогнать всех пора, если им уже год говорят, а они ничего выполнять не хотят, только денег просят, - эмоционально обратился к руководителю управлению Василий Новиков.

Напомним, это уже не первый случай, когда городские власти проверяют на себе орловский транспорт и остаются недовольными. Ранее его оценил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

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ИСТОЧНИК KP.RU