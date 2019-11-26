Орловские автогонщики получили почетные награды от губернатора
Вчера, 25 ноября, орловские автогонщики получили Почетные грамоты от губернатора Андрея Клычкова. Владимир Черевань и Леонид Панфилов уже много лет успешно защищают честь региона на всероссийских соревнованиях.
В этом году Владимиру Череваню исполнилось 60 лет, но он по-прежнему в прекрасной форме и продолжает участвовать в заездах. За свою спортивную карьеру он успел стать мастера спорта, действующим чемпионом Российской серии кольцевых гонок, чемпионом России по ралли, автомобильным кольцевым и трековым гонкам.
В копилке мастера спорта Леонида Панфилова тоже немало побед. Автогонщик - трехкратный чемпион России по картингу.
Владимир Черевань и Леонид Панфилов уже много лет успешно защищают честь Орловской области на всероссийских соревнованиях. Фото: пресс-служба губернатора
- Благодарю Вас за большой вклад в развитие автомобильного спорта Орловской области! Крепкого Вам здоровья и новых ярких побед! – обратился к спортсменам глава региона.
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