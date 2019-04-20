СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-20T16:33:57+03:00

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Орловский гонщик Леонид Панфилов завоевал бронзу на первом этапе Первенства России по картингу. Соревнования состоялись в минувшие выходные в Ростове на Дону.

По словам самого спортсмена, категория «KZ -2» стала самой жесткой борьбой с высочайшими скоростями и титулованными соперниками. Как признался Леонид, таких гонок у него не было давно.

- В квалификации удалось показать 5 результат, проиграв лучшему времени 0,198 секунды. Отборочные заезды с самого начала пошли не так, как хотелось бы. В первом финале я закончил эту гонку на девятом месте. Стартуя во второй финал, я очень хотел доказать, что все мы трудились не просто так! Мне удалось показать лучшее время в заезде и удалось попасть на итоговый подиум. Да это бронза, но она со вкусом золота! – поделился своими впечатлениями от соревнований Леонид Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU