В Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр
В пятницу, 22 ноября, в Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД вместе с корреспондентами «КП» побывали в нескольких сетевых магазинах и автозаправочной станции.
Целью мероприятия было проверить, обратят ли внимание продавцы на поддельные купюры, достоинством тысяча и 5 тысяч рублей (именно такой номинал подделывают чаще всего). Под видом обычных покупателей проходим в магазин, выбираем самый недорогой товар и идем на кассу.
Очередей нет, покупателей в магазине еще немного. Самый ответственный момент – достаем фальшивку и протягиваем кассиру. Девушка подержала в руках купюру и все же пробила чек. После этого сотрудники полиции раскрыли свою легенду и рассказали о том, какую ошибку она совершила.
В еще нескольких торговых точках сбыть фальшивку уже не удалось. Продавцы четко и по алгоритму задержали сомнительного покупателя и даже успели вызвать охрану.
- У нас у каждого есть памятка, постоянно инструктаж проходим, поэтому мы всегда проверяем подлинность денег, - говорит продавец Маргарита.
Напомним, попытки сбыть в нашем регионе фальшивые купюры не редкость. Этой осенью орловская полиция задержала москвича, которому удалось обменять крупную сумму фальшивок на настоящие купюры.
Как выявить поддельную купюру?.
ИСТОЧНИК KP.RU