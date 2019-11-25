СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-25T09:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 ноября, в Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД вместе с корреспондентами «КП» побывали в нескольких сетевых магазинах и автозаправочной станции.

Целью мероприятия было проверить, обратят ли внимание продавцы на поддельные купюры, достоинством тысяча и 5 тысяч рублей (именно такой номинал подделывают чаще всего). Под видом обычных покупателей проходим в магазин, выбираем самый недорогой товар и идем на кассу.

Очередей нет, покупателей в магазине еще немного. Самый ответственный момент – достаем фальшивку и протягиваем кассиру. Девушка подержала в руках купюру и все же пробила чек. После этого сотрудники полиции раскрыли свою легенду и рассказали о том, какую ошибку она совершила.

В еще нескольких торговых точках сбыть фальшивку уже не удалось. Продавцы четко и по алгоритму задержали сомнительного покупателя и даже успели вызвать охрану.

- У нас у каждого есть памятка, постоянно инструктаж проходим, поэтому мы всегда проверяем подлинность денег, - говорит продавец Маргарита.

Напомним, попытки сбыть в нашем регионе фальшивые купюры не редкость. Этой осенью орловская полиция задержала москвича, которому удалось обменять крупную сумму фальшивок на настоящие купюры.

Как выявить поддельную купюру?.

ИСТОЧНИК KP.RU