2019-11-25T09:18:30+03:00
Общество

В Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр

Под видом обычных покупателей полицейские узнали, насколько бдительны сотрудники магазинов [видео]
Наталья Меркулова
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В Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюрВ Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюрФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 22 ноября, в Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД вместе с корреспондентами «КП» побывали в нескольких сетевых магазинах и автозаправочной станции.

Целью мероприятия было проверить, обратят ли внимание продавцы на поддельные купюры, достоинством тысяча и 5 тысяч рублей (именно такой номинал подделывают чаще всего). Под видом обычных покупателей проходим в магазин, выбираем самый недорогой товар и идем на кассу.

Очередей нет, покупателей в магазине еще немного. Самый ответственный момент – достаем фальшивку и протягиваем кассиру. Девушка подержала в руках купюру и все же пробила чек. После этого сотрудники полиции раскрыли свою легенду и рассказали о том, какую ошибку она совершила.

В еще нескольких торговых точках сбыть фальшивку уже не удалось. Продавцы четко и по алгоритму задержали сомнительного покупателя и даже успели вызвать охрану.

- У нас у каждого есть памятка, постоянно инструктаж проходим, поэтому мы всегда проверяем подлинность денег, - говорит продавец Маргарита.

Напомним, попытки сбыть в нашем регионе фальшивые купюры не редкость. Этой осенью орловская полиция задержала москвича, которому удалось обменять крупную сумму фальшивок на настоящие купюры.

Как выявить поддельную купюру?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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