СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-01T09:55:46+03:00

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В Ливнах задержали юного москвича-фальшивомонетчика. 18-летний парень приехал из столицы, чтобы сбыть пятитысячные купюры.

Подлог обнаружили сотрудники нескольких торговых точек. При пересчете денег в кассе, они засомневались в том, что некоторые банкноты настоящие. После проведения экспертизы то, что это фальшивки подтвердилось. Полиция начала поиски их владельца.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ливенский» изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили работников магазинов и получили описание предполагаемого подозреваемого. Им оказался юный житель столицы.

По версии следствия, он приехал в Орловскую область на такси, приобретал товары на небольшую сумму, расплачивался фальшивкой и получал сдачу настоящими деньгами.

На данный момент на территории региона зафиксировано 8 случаев сбыта фальшивок.

- Молодой человек задержан и заключен под стражу. По шести эпизодам подозреваемому предъявлено обвинение, еще по двум он допрошен в качестве подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU