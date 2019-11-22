СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-22T14:05:19+03:00

Почетную награду в 2020 году вручат тем, кто вносит большой вклад в сохранение памяти о писателе

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В Орловской области учредили памятную медаль к юбилею Ивана Бунина. Почетную награду в 2020 году вручат тем, кто вносит большой вклад в сохранение памяти о писателе.

Напомним, Нобелевскому лауреату и литератору, чье имя неразрывно связано с Орловщиной, исполняется 150 лет. В его честь в следующем году запланирована большая культурная программа. Вручение медалей станет один из итоговых событий.

- Указ о памятной медали подписал глава региона Андрей Клычков. Наградят ее людей и трудовые коллективы, которые внесли большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, а также в подготовку и проведение празднования его юбилея, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU