СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-22T11:50:41+03:00

Такая карусель в прошлом году радовала жителей соседней Тулы, подобная в преддверии Нового года-2020 появится и в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года на главной площади Орла установят карусель. Перед праздниками город обещает преобразиться.

Об установке карусели сообщило сетевое издание "Орловские новости", корреспонденту "Комсомолки" информацию подтвердил советник губернатора по взаимодействию со СМИ Сергей Лежнев.

- Ориентировочно, установим карусель к 20-м числам декабря. Появится она за счет спонсорских средств, - рассказал советник.

Кстати, покататься на новогоднем аттракционе смогут не только дети, но и взрослые.

Отметим, что как и в прошлом году, в центре Орла развернется рождественская ярмарка, будет работать каток под открытым небом.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU