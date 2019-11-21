Орловские пожарные спасли кота на Комсомольской

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-21T10:31:57+03:00

Испуганное и беспомощное животное просидело на дереве несколько дней

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В среду, 20 ноября, орловским пожарным вновь пришлось стать участниками необычной спасательной операции. В беде оказался хвостатый мурлыка, забравшийся на дереве и беспомощно просидевший на нем несколько дней.

Прохожие и жильцы окрестных домов попробовали приманить перепуганное животное, но все безрезультатно. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам пожарно-спасательной части №5.

- Для пожарных основная задача – это спасения жизни людей, но в это время других вызовов не было, поэтому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу о спасении кота и выехали на место, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные установили автоколенчатый подъемник, поднялись по нему и сняли кота с дерева. Напомним, орловским спасателям частенько приходится выручать из беды домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU