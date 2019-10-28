Орловские спасатели вызволили из реки тонущую собаку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-28T14:22:00+03:00

Беспомощное животное упало в воду и запуталось в камышах

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Вчера утром в Орле в реке в районе набережной Дубровинского чуть не погибла собака. Животное упало в воду, запуталось в камышах и не могло выбраться на берег.

Случайные прохожие увидели несчастного пса, который жалобно скулил и барахтался в зарослях. Помочь ему им не удалось, и тогда они сообщили о происшествии на телефон пожарно-спасательной службы «101».

- На место происшествия выдвинулись сотрудники Центральной спасательной станции. Они подплыли к собаке на лодке и достали животное из воды, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасенная собака отделалась легким испугом и вскоре была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU