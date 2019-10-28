Орловские спасатели вызволили из реки тонущую собаку
Вчера утром в Орле в реке в районе набережной Дубровинского чуть не погибла собака. Животное упало в воду, запуталось в камышах и не могло выбраться на берег.
Случайные прохожие увидели несчастного пса, который жалобно скулил и барахтался в зарослях. Помочь ему им не удалось, и тогда они сообщили о происшествии на телефон пожарно-спасательной службы «101».
- На место происшествия выдвинулись сотрудники Центральной спасательной станции. Они подплыли к собаке на лодке и достали животное из воды, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Спасенная собака отделалась легким испугом и вскоре была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU