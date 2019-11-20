Орловского боксера Эдуарда Трояновского наградил губернатор

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-20T14:12:35+03:00

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Орловского боксера Эдуарда Трояновского, завоевавшего чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса, наградил губернатор. Чемпион получил Почетную грамоту от Андрея Клычкова.

Глава региона принимал в своем кабинете прославленного спортсмена сегодня, 20 ноября. Клычков поздравил Трояновского с безоговорочной победой, пожелал новых достижений, вручил грамоту.

Напомним, 14 ноября, в Санкт-Петербурге прошел бой между орловцем Эдуардом Трояновским и чешским боксером Йозефов Заградником. Спустя годичный перерыв экс- чемпион мира по боксу вышел на ринг и одержал красивую победу.

По итогам поединка Эдуард Трояновский завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг. После поражения в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в октябре 2018 года спортсмен, впервые стал участником боев.

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ИСТОЧНИК KP.RU