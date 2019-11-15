Орловский боксер Эдуард Трояновский вновь вышел на ринг и победил

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-15T16:58:02+03:00

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Вчера, 14 ноября, в Санкт-Петербурге прошел бой между орловцем Эдуардом Трояновским и чешским боксером Йозефов Заградником. Спустя годичный перерыв экс- чемпион мира по боксу вышел на ринг и одержал красивую победу.

По итогам поединка Эдуард Трояновский завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг. После поражения в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в октябре 2018 года спортсмен, впервые стал участником боев.

ЗНАЙ!

Эдуард Трояновский (39 лет) – профессиональный боксер, депутат орловского горсовета. На его счету 28 побед, из которых 24 нокаута. В своей карьере он потерпел всего два поражения.

Чемпионом мира по боксу он стал в ноябре 2015 года. Затем дважды подтверждал это звание, но в декабре 2016 года проиграл Джулиусу Индонго (Намибия).

ИСТОЧНИК KP.RU