Орловский боксер Эдуард Трояновский вновь вышел на ринг и победил
Вчера, 14 ноября, в Санкт-Петербурге прошел бой между орловцем Эдуардом Трояновским и чешским боксером Йозефов Заградником. Спустя годичный перерыв экс- чемпион мира по боксу вышел на ринг и одержал красивую победу.
По итогам поединка Эдуард Трояновский завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг. После поражения в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в октябре 2018 года спортсмен, впервые стал участником боев.
ЗНАЙ!
Эдуард Трояновский (39 лет) – профессиональный боксер, депутат орловского горсовета. На его счету 28 побед, из которых 24 нокаута. В своей карьере он потерпел всего два поражения.
Чемпионом мира по боксу он стал в ноябре 2015 года. Затем дважды подтверждал это звание, но в декабре 2016 года проиграл Джулиусу Индонго (Намибия).
ИСТОЧНИК KP.RU